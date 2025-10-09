NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 170 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Mitte November anstehenden Zahlen habe sie mit Blick auf die jüngsten Branchendaten sowie den Gegenwind durch Wechselkursveränderungen, den Goldpreis und die US-Zölle ihre Gewinnschätzungen für den Luxusgüterkonzern gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Von diesen externen Belastungsfaktoren abgesehen sollte die Dynamik im Schmuck- und Uhrengeschäft stark geblieben sein, beziehungsweise zugenommen haben./rob/gl/edh;