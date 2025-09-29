Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

150.60
CHF
1.45
CHF
0.97 %
11:30:15
SWX
29.09.2025 09:29:00

Richemont Buy

Richemont
148.64 CHF 0.12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 169 auf 176 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
16.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
148.65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.40%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:29 Richemont Buy UBS AG
09:00 Richemont Overweight Barclays Capital
19.09.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Richemont Outperform Bernstein Research
10.09.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Richemont 150.70 1.04% Richemont