IREN-Aktie: Milliarden-Deal mit Microsoft treibt australischen Rechenzentrumsbetreiber an
Microsoft sichert sich Cloud-Kapazitäten von Iren.
Iren habe mit Microsoft einen Fünf-Jahres-Vertrag vereinbart, hiess es weiter. Im kommenden Jahr soll die Technologie in mehreren Phasen in Childress im US-Bundesstaat Texas installiert werden. Dort betreibt Iren bereits ein Rechenzentrum, das letztlich 750 Megawatt Kapazität liefern soll. Die Vereinbarung mit Microsoft soll rund zehn Prozent von Irens Gesamtkapazitäten ausmachen und jährlich knapp 1,94 Milliarden Dollar Umsatz beisteuern.
Das australische Unternehmen zählt zu den sogenannten "Neoclouds", also auf KI spezialisierte Datencenter-Betreiber. Sie bieten grossen Technologiekonzernen ihre Rechenleistung an. Microsoft bleibt mit seinen KI-Produkten zwar auf rasantem Wachstumskurs, die Kapazitäten reichten zuletzt aber nicht, um die hohe Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen vollständig zu befriedigen. Im dritten Quartal machte Microsoft 77,7 Milliarden Dollar Umsatz, der bei grösseren Kapazitäten aber noch höher hätte ausfallen können, sagte Finanzchefin Amy Hood zur Vorlage der Zahlen vergangene Woche.
Im NASDAQ-Handel zeigte sich die Microsoft-Aktie letztlich 0,17 Prozent schwächer bei 516,92 US-Dollar, während die IREN-Titel um 11,52 Prozent stiegen auf 67,75 US-Dollar.
