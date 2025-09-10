Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
149.15 CHF
Abst. Kursziel*:
-2.78%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
149.09 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-2.75%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
