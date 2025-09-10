Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’248 -0.3%  SPI 16’986 -0.2%  Dow 45’608 -0.2%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’371 0.0%  Gold 3’650 0.7%  Bitcoin 90’775 2.0%  Dollar 0.7968 0.0%  Öl 66.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally fort
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Meta-Aktie leichter: EU-Gericht kritisiert Aufsichtsgebühr für Meta und Tiktok
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

149.15
CHF
1.35
CHF
0.91 %
15:46:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 15:01:24

Richemont Sector Perform

Richemont
149.09 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
149.15 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.78%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
149.09 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.75%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:01 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
21.08.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Richemont 149.20 0.95% Richemont