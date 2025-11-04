Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Bücher geöffnet
|
04.11.2025 06:10:00
Palantir-Aktie profitiert: Mehr Umsatz und Gewinn
Der US-Softwareanbieter Palantir hat am Montag nachbörslich seine Quartalsbilanz vorgestellt. So lief das abgelaufene Jahresviertel.
Palantir konnte das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem deutlichen Anstieg beim Gewinn abschliessen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,06 US-Dollar auf 0,21 US-Dollar je Anteilsschein. Damit übertraf das Softwareunternehmen die Markterwartungen, denn Analysten waren zuvor von einem EPS in Höhe von 0,168 US-Dollar ausgegangen.
Die Palantir-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ im nachbörslichen Geschäft zeitweise 3,71 Prozent höher bei 214,86 US-Dollar.
Auch auf Umsatzseite lief es besser als im entsprechenden Vorjahresquartal: Nach Erlösen von 726 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 setzte Palantir im gerade abgelaufenen Quartal 1,181 Milliarden US-Dollar um, während Analysten zuvor mit Umsätzen von 1,092 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.
Die Palantir-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ im nachbörslichen Geschäft zeitweise 3,71 Prozent höher bei 214,86 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Palantir
|
03.11.25
|Palantir lifts 2025 sales outlook after posting strong quarterly growth (Financial Times)
|
03.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.25
|Ausblick: Palantir stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.10.25