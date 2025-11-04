Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bücher geöffnet 04.11.2025 06:10:00

Palantir-Aktie profitiert: Mehr Umsatz und Gewinn

Der US-Softwareanbieter Palantir hat am Montag nachbörslich seine Quartalsbilanz vorgestellt. So lief das abgelaufene Jahresviertel.

Palantir
163.75 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen
Palantir konnte das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem deutlichen Anstieg beim Gewinn abschliessen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,06 US-Dollar auf 0,21 US-Dollar je Anteilsschein. Damit übertraf das Softwareunternehmen die Markterwartungen, denn Analysten waren zuvor von einem EPS in Höhe von 0,168 US-Dollar ausgegangen.

Auch auf Umsatzseite lief es besser als im entsprechenden Vorjahresquartal: Nach Erlösen von 726 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 setzte Palantir im gerade abgelaufenen Quartal 1,181 Milliarden US-Dollar um, während Analysten zuvor mit Umsätzen von 1,092 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Die Palantir-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ im nachbörslichen Geschäft zeitweise 3,71 Prozent höher bei 214,86 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
Palantir-Aktie im Fokus: Gerüchte über möglichen Aktiensplit
Palantir-Aktie: Rekordlauf unterbrochen - Internationale Geschäfte im Fokus

