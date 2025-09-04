Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
142.65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.65%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
141.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.38%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
03.09.25
|SMI aktuell: SMI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)