Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
190.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
149.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
149.27 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.29%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
10.09.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.25
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Handel: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Richemont-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Richemont-Aktie (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Richemont-Aktie gesucht: Aktionäre stimmen allen GV-Anträgen zu (AWP)
