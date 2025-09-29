Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
150.60CHF
1.45CHF
0.97 %
10:04:41
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 09:00:22
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Margen dürften aber unter äußeren Faktoren gelitten haben./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
161.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
148.65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.31%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Richemont Aktie News: Anleger greifen bei Richemont am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
26.09.25
|SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Börse Zürich: SMI zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|149.35
|0.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
Warburg Research
Klöckner Hold
|09:12
|
Warburg Research
KWS SAAT Buy
|09:00
|
Barclays Capital
Richemont Overweight
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sanofi Buy
|08:46
|
Barclays Capital
Saint-Gobain Overweight
|08:43
|
Barclays Capital
Schneider Electric Equal Weight
|08:42
|
RBC Capital Markets
Inditex Sector Perform