Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
149.85CHF
-0.45CHF
-0.30 %
14:38:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 13:42:28
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
150.44 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.33%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.25