Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’130 0.7%  SPI 16’835 0.5%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’633 -0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’461 0.1%  Gold 3’647 0.1%  Bitcoin 92’575 -0.3%  Dollar 0.7964 0.5%  Öl 67.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beiersdorf-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Beiersdorf-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Givaudan-Aktie
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Richemont-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

149.85
CHF
-0.45
CHF
-0.30 %
14:38:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 13:42:28

Richemont Overweight

Richemont
150.44 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

nur ana wg zeitstempel;

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
175.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
16.43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
150.44 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.33%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse