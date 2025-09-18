Richemont 150.44 CHF 1.33% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST



