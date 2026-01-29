Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Zurich Insurance
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
548.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
549.43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.36%
|
Analyst Name::
Derald Goh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SLI verliert (finanzen.ch)