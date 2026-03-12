Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’840 -0.9%  SPI 17’922 -0.2%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’554 -0.4%  Euro 0.9024 0.0%  EStoxx50 5’756 -0.7%  Gold 5’177 0.3%  Bitcoin 54’587 -0.6%  Dollar 0.7814 0.1%  Öl 97.9 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
PolyPeptide-Aktie klar im Plus: Operativ deutliche Fortschritte erzielt
Bachem-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn gesteigert - Umsatzmilliarde 2026 wird nicht erwähnt
Rheinmetall-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Rohstoffkurse am Vormittag
Neutral für Hannover Rück-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

19.43
CHF
1.71
CHF
9.65 %
10:11:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 09:15:11

Zalando Buy

Zalando
19.65 CHF 7.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.93 € 		Abst. Kursziel*:
100.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101.56%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?