Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
19.43CHF
1.71CHF
9.65 %
10:11:45
SWX
12.03.2026 09:15:11
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.93 €
|
Abst. Kursziel*:
100.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101.56%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
