Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
23.01CHF
-0.31CHF
-1.33 %
09:03:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.01.2026 07:51:11
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe Potenzial, einen Teil seines Wertverlusts aus dem Jahr 2025 wieder aufzuholen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer höheren Kosteneffizienz./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.96 €
|
Abst. Kursziel*:
38.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.69%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
|
16.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
16.01.26