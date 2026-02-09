Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
19.20CHF
0.15CHF
0.79 %
09.02.2026
SWX
10.02.2026 07:41:10
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Marktbefürchtungen, dass TikTok Shop und das zunehmend KI-beeinflusste Einkaufsverhalten eine Bedrohung für den Online-Modehändler darstellen könnten, halte er für übertrieben, schrieb Frederick Wild am Montagabend./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.57 €
|
Abst. Kursziel*:
43.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.45%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
|
06.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
06.02.26