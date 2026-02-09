Zalando 19.46 CHF 0.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Marktbefürchtungen, dass TikTok Shop und das zunehmend KI-beeinflusste Einkaufsverhalten eine Bedrohung für den Online-Modehändler darstellen könnten, halte er für übertrieben, schrieb Frederick Wild am Montagabend./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



