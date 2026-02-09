Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

19.20
CHF
0.15
CHF
0.79 %
09.02.2026
SWX
10.02.2026 07:41:10

Zalando Buy

Zalando
19.46 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Marktbefürchtungen, dass TikTok Shop und das zunehmend KI-beeinflusste Einkaufsverhalten eine Bedrohung für den Online-Modehändler darstellen könnten, halte er für übertrieben, schrieb Frederick Wild am Montagabend./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

