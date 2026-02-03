Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'373 -0.3%  SPI 18'427 -0.3%  Dow 49'047 -0.7%  DAX 24'781 -0.1%  Euro 0.9156 -0.4%  EStoxx50 5'995 -0.2%  Gold 4'942 6.0%  Bitcoin 58'136 -5.3%  Dollar 0.7747 -0.6%  Öl 67.2 1.3% 
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

19.11
CHF
-2.83
CHF
-12.90 %
17:31:48
SWX
03.02.2026 17:18:48

Zalando
19.30 CHF -14.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Sorgen über aufkommende Konkurrenz durch Social-Media-Netzwerke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der könne den Kursrutsch der Aktie des Online-Modehändlers wegen Wettbewerbssorgen durch eine Expansion von Tiktok Shop nicht nachvollziehen, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist", betonte er. Zudem sei Zalando ein "aktiver Gestalter, der mit seiner Ökosystem-Strategie E-Commerce-Komfort und Social-Media-Unterhaltung vereint"./ck/rob/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Kaufen
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
21.55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
21.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse