Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.90 €
|
Abst. Kursziel*:
50.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.00%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
23.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
23.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|21.85
|1.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Richemont Buy
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Kering Hold
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|08:28
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform