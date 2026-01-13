Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Zalando sei günstiger geworden, was vor allem auf die Kategorie Damenbekleidung zurückzuführen sei, schrieb er./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21.44 €
|
Abst. Kursziel*:
67.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.07%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Analysen zu Zalando
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
