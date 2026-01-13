Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'524 0.2%  SPI 18'673 0.2%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'849 0.5%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6'022 0.4%  Gold 5'031 1.5%  Bitcoin 53'954 -1.4%  Dollar 0.7727 -0.5%  Öl 67.6 -0.8% 
Plus500 Depot

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

19.50
CHF
0.45
CHF
2.36 %
09:29:48
SWX
09.02.2026 08:01:09

Zalando Outperform

Zalando
19.64 CHF 1.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Zalando sei günstiger geworden, was vor allem auf die Kategorie Damenbekleidung zurückzuführen sei, schrieb er./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21.44 € 		Abst. Kursziel*:
67.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
21.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.07%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

Analysen zu Zalando

08:01 Zalando Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
