Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

42.30
CHF
-0.11
CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
13.10.2025 10:03:12

Zalando Outperform

Zalando
24.36 CHF -4.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:03 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Zalando Buy UBS AG
02.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
