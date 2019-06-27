Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
10.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|42.30
|-0.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|11:20
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|11:17
|
UBS AG
Roche Buy
|11:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|11:15
|
UBS AG
Novartis Neutral
|11:13
|
UBS AG
Dürr Neutral
|11:10
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral