Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’537 0.1%  SPI 17’250 0.2%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’352 0.8%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5’580 0.7%  Gold 4’071 -0.2%  Bitcoin 74’178 0.8%  Dollar 0.8075 0.2%  Öl 64.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Siemens Energy zieht an: Konzern plant milliardenschweren Aktienrückkauf
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
TRATON-Aktie leichter: MAN plant umfassenden Stellenabbau und Produktionsverlagerung
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Suche...
eToro entdecken

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

100.00
CHF
-3.45
CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 11:43:29

Zalando Buy

Zalando
21.08 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Gespräche mit Investoren hätten zunehmende Sorgen gezeigt, dass agentische KI sogar dazu führen könnte, Zwischenhändler komplett zu umgehen, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Seine Analyse und ein Gespräch mit Zalando-Chef Robert Gentz hätten das Gegenteil ergeben: Der Modehändler könnte sogar von agentischer KI profitieren. Rajani sieht bei Zalando jedenfalls das beste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in der Branche./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.50 € 		Abst. Kursziel*:
86.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87.25%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse