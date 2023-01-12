Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’264 0.3%  Dow 46’323 0.4%  DAX 23’308 0.6%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’578 0.6%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 71’226.7 -3.2%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Avolta-Aktie legt zu: Zwei 10-Jahres-Verträge am Flughafen Washington Dulles gesichert
Sunrise-Aktie im Minus: Über Ergebnis des ausgelaufenen Klasse-A ADS-Programms informiert
Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy weitet BTC-Reserven aus
Novartis-Aktie schwächelt dennoch: Am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht gestellt
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Suche...
eToro entdecken

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

100.00
CHF
-3.45
CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 15:36:55

Zalando Kaufen

Zalando
20.97 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Kaufen
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22.48 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
22.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten