Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
