FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem im historischen Vergleich niedrigen Bewertungsniveau des Online-Modehändlers gebe es eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zentrale Wachstumstreiber, eine steigende Online-Penetration im europäischen Modehandel, sei intakt. Der Experte lobte außerdem die jüngste Übernahme von About You und die Partnerschaft mit dem DFB./niw/he;