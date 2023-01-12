Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
10.11.2025 19:18:47
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anne Critchlow verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Zahl 61 Millionen aktiver Kunden des Online-Händlers und dessen großer werdende Kundenbasis im B2B-Bereich. In diesem sehe die Zukunft besonders vielversprechend aus./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.69 €
|
Abst. Kursziel*:
133.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
132.97%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
