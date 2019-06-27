|Kurse + Charts + Realtime
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus von Investoren habe sich weg vom Umsatzwachstum und hin zu womöglich geringeren Bruttomargen bewegt, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste des Online-Modehändlers machten diese aber attraktiv mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
22.90 €
Abst. Kursziel*:
35.37%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
22.81 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.91%
Analyst Name::
Frederick Wild
KGV*:
-
