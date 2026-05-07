Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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07.05.2026 10:51:00
Arm übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie gibt trotzdem ab
Arm hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. So hat der Chipdesigner abgeschnitten.
Auf der Umsatzseite verzeichnete Arm einen Sprung von 1,24 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal des Vorjahres auf nun 1,49 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsumsatz fiel damit besser aus, als von Analysten erhofft (1,47 Milliarden US-Dollar).
Die Arm-Aktie bewegt sich an der NASDAQ vorbörslich zeitweise bei 224,98 US-Dollar und damit 5,19 Prozent tiefer.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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