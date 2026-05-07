Peloton-Aktie nach starken Zahlen deutlich im Plus: Konzern verbucht wieder Gewinne

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Analysten hatten erwartet, dass der Fitnessbike-Hersteller in die Gewinnzone vordringen würde: Ihre EPS-Prognose lag durchschnittlich bei 0,076 US-Dollar und wurde somit nur knapp verfehlt.

Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 8,65 Prozent höher bei 5,66 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch