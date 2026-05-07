Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009
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07.05.2026 15:39:00
Peloton-Aktie nach starken Zahlen deutlich im Plus: Konzern verbucht wieder Gewinne
Der Fitnessbike-Anbieter Peloton hat seine Zahlen für das abgeschlossene Quartal veröffentlicht. So lief es im Berichtszeitraum.
Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 8,65 Prozent höher bei 5,66 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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