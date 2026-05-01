AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Versicherer habe erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu habe unter anderem die breite Marktpositionierung im Schaden- und Unfallgeschäft beigetragen./rob/bek/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41.60 €
|
Abst. Kursziel*:
15.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.05%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
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