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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Versicherer habe erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu habe unter anderem die breite Marktpositionierung im Schaden- und Unfallgeschäft beigetragen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.