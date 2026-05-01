Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Ankeraktionär Ennoconn sei im Begriff, die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten und damit die Abgabe eines Pflicht-Übernahmeangebots auszulösen, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs könnte damit künftig bei 23,50 Euro "eine Untergrenze aufbauen". Die Aktie ist seiner Ansicht nach jedoch deutlich mehr wert./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Kaufen
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
22.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
22.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
11:39
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
11:39
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
07:39
|Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn (AWP)
|
07:00
|EQS-News: Kontron AG mit Q1 Zahlen (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Kontron AG with Q1 results (EQS Group)
|
06.05.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.956 Pkt - Kontron leicht gesucht (Dow Jones)