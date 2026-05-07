Fluence Energy Aktie 114036523 / US34379V1035
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07.05.2026 06:36:00
Fluence Energy-Aktie zieht an: Siemens-Tochter schlägt EPS-Erwartungen deutlich
Fluence Energy, eine Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet.
Die Umsätze entwickelten sich im Berichtszeitraum daneben positiv und stiegen von 431,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 464,891 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 614,9 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Fluence Energy zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 16,52 Prozent höher bei 15,90 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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