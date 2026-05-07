Trotz Rekordzahlen bei Microsoft - Aktienanleger bleiben wegen Milliardeninvestitionen für KI besorgt

• Umsatz und Gewinn steigen deutlich über Erwartungen• Cloud-Geschäft bleibt wichtigster Wachstumstreiber• Massive KI-Investitionen belasten Stimmung

Microsoft hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 zwar erneut starke Zahlen vorgelegt - doch an der Börse überwog zunächst die Skepsis. Trotz steigender Gewinne und Umsätze schloss die Aktie den Handelstag nach der Veröffentlichung 3,93 Prozent im Minus bei 407,78 US-Dollar - während gleichzeitig milliardenschwere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) die Fantasie der Anleger beschäftigen.

Seit dem Rekordhoch von etwa 555 US-Dollar im Sommer entspricht das einem Rückgang von fast 25 Prozent. Insgesamt hat Microsoft damit zeitweise rund eine Billion US-Dollar an Börsenwert eingebüsst. Seitdem konnte sich der Titel jedoch etwas erholen: Auf Sicht der letzten fünf Tage steht ein Kursplus von 1,52 Prozent zu Buche. Im Handel an der NASDAQ setzt sich die Stabilisierung fort: Zeitweise gewinnt der Anteilsschein 2,22 Prozent auf 423,16 US-Dollar.

Laut der am 29. April 2026 veröffentlichten Zahlen, erzielte Microsoft ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 4,27 US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 4,06 US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 3,46 US-Dollar. Auch beim Umsatz konnte der Tech-Konzern überzeugen: Mit 82,886 Milliarden US-Dollar wurde der Vorjahreswert von 70,07 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen. Das operative Ergebnis stieg zudem um rund 20 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar.

Cloud und KI treiben Wachstum - aber zu welchem Preis?

Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Cloud-Diensten und KI-Produkten. Besonders die Plattform Microsoft Azure sowie Anwendungen wie Copilot in Office-Produkten profitieren von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Lösungen. Währungsbereinigt wuchs der Cloud-Bereich zuletzt um 39 Prozent und soll laut Konzern auch im kommenden Quartal dynamisch bleiben.

Doch der KI-Boom hat eine Kehrseite: Die enormen Investitionen belasten kurzfristig die Stimmung. Microsoft plant für das laufende Jahr Kapitalausgaben von rund 190 Milliarden US-Dollar. Diese sollen vor allem in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur fliessen. Laut Branchenanalysen gehört Microsoft damit zu den grössten Investoren im globalen Tech-Sektor.

Analysten von TrendForce sprechen laut Finanztrends in diesem Zusammenhang von einem "KI-Infrastruktur-Boom historischen Ausmasses", da die globalen Investitionen der grossen Cloud-Anbieter 2026 auf rund 830 Milliarden US-Dollar steigen könnten.

Das ist für Anleger jetzt entscheidend

Für Anleger rückt aktuell weniger die kurzfristige Kursentwicklung in den Vordergrund, sondern die Frage nach der Nachhaltigkeit des Wachstums. Entscheidend bleibt, ob Microsoft die hohen KI- und Cloud-Investitionen mittelfristig in entsprechend stark steigende Umsätze und Gewinne umwandeln kann. Kurzfristig kann die Aktie aufgrund der hohen Erwartungen und Investitionsausgaben volatil bleiben. Mittel- bis langfristig hängt die Performance vor allem davon ab, wie stark sich Azure, KI-Dienste und Unternehmenssoftware weiter als zentrale Wachstumstreiber behaupten - und ob der Konzern seine Margen trotz der enormen Ausgaben stabil halten kann.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.