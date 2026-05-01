SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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17:29:53
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07.05.2026 17:37:56
SAF-HOLLAND SE Kaufen
SAF-HOLLAND
17.42 CHF 4.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Lkw-Produktionsraten in Nordamerika dürften sukzessive Rückenwind verleihen./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
19.16 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
19.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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