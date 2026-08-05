Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die operative Entwicklung des Informationsdienstleisters für das Rechtswesen, Steuern und Gesundheit sei beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele spiegelten wie erwartet höhere Investitionen im zweiten Halbjahr wider./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.36 €
|
Abst. Kursziel*:
43.13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.76%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
|
05.08.26
|Wolters Kluwer bekräftigt Prognose (AWP)
|
03.08.26
|EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Wolters Kluwer-Aktie: Experten empfehlen Wolters Kluwer im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
27.07.26