Wolters Kluwer-Aktie dreht ins Plus: Marge steigt

Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.

In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hiess es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Grössenordnung gerechnet.

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer geriet zur Wochenmitte dennoch zeitweise unter Druck. Zuletzt stiegt er in Amsterdam jedoch wieder um 0,2 Prozent auf 71,74 Euro. Damit wackelt der jüngste Erholungsversuch der Aktie ein. Sie hat 2026 nun wieder gut ein Fünftel ihres Wertes eingebüsst.

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ALPHEN (awp international)