Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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05.08.2026 13:13:36
Wolters Kluwer-Aktie dreht ins Plus: Marge steigt
Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäss ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt.
In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hiess es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Grössenordnung gerechnet.
Der Aktienkurs von Wolters Kluwer geriet zur Wochenmitte dennoch zeitweise unter Druck. Zuletzt stiegt er in Amsterdam jedoch wieder um 0,2 Prozent auf 71,74 Euro. Damit wackelt der jüngste Erholungsversuch der Aktie ein. Sie hat 2026 nun wieder gut ein Fünftel ihres Wertes eingebüsst.
/zb/tav/mis
ALPHEN (awp international)
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