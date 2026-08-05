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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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Zahlen präsentiert 05.08.2026 13:13:36

Wolters Kluwer-Aktie dreht ins Plus: Marge steigt

Wolters Kluwer-Aktie dreht ins Plus: Marge steigt

Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäss ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt.

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Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.

In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hiess es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Grössenordnung gerechnet.

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer geriet zur Wochenmitte dennoch zeitweise unter Druck. Zuletzt stiegt er in Amsterdam jedoch wieder um 0,2 Prozent auf 71,74 Euro. Damit wackelt der jüngste Erholungsversuch der Aktie ein. Sie hat 2026 nun wieder gut ein Fünftel ihres Wertes eingebüsst.

/zb/tav/mis

ALPHEN (awp international)

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