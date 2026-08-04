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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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05.08.2026 12:38:27

Wolters Kluwer Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt und die Jahresziele bekräftigt, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erwartet werde weiterhin ein beschleunigtes Wachstum im Bereich Tax & Legal in der zweiten Jahreshälfte, gestützt von einer starken Akzeptanz verbesserter KI-Lösungen./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:16 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
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