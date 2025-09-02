NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag;