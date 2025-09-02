Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
108.40 €
|
Abst. Kursziel*:
29.15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
109.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.33%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-