Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’329 -0.3%  SPI 17’067 -0.3%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’751 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 5’342 0.5%  Gold 3’612 0.7%  Bitcoin 88’727 -0.1%  Dollar 0.7961 -0.2%  Öl 66.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
AMD-Aktie mit Kurssturz: Gefahr des Rückstands gegenüber NVIDIA, Broadcom und Co.
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Mega-Aktienpaket für Elon Musk: Wie Tesla ihn zum Billionär machen will und was Experten dazu sagen
Suche...

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

103.29
CHF
5.23
CHF
5.33 %
09:53:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 08:28:07

Wolters Kluwer Outperform

Wolters Kluwer
103.28 CHF 5.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
108.40 € 		Abst. Kursziel*:
29.15%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
109.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.33%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten