SMI 12'568 0.1%  SPI 17'349 0.1%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'240 0.1%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5'675 0.1%  Gold 4'067 -0.3%  Bitcoin 92'101 1.0%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 66.0 0.4% 
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

84.98
CHF
-0.49
CHF
-0.57 %
24.10.2025
27.10.2025 06:49:55

Walmart Overweight

Walmart
84.98 CHF -0.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 127.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 106.17 		Abst. Kursziel*:
19.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 106.21 		Abst. Kursziel aktuell:
19.58%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse