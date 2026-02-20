Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'806 0.1%  SPI 19'015 0.0%  Dow 49'232 -0.3%  DAX 25'129 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6'096 0.6%  Gold 5'056 1.2%  Bitcoin 52'121 0.4%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.7 -0.4% 
Kaufempfehlungen KW 8 20.02.2026 15:38:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’360.77 19.71 SE0BNU
Short 14’671.33 13.66 SHSBXU
Short 15’200.70 8.93 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’806.29 20.02.2026 15:38:48
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.80 STVB8U
Long 12’373.32 8.90 SRZBNU
