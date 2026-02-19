Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

95.15
CHF
-3.10
CHF
-3.15 %
13:23:34
BRXC
19.02.2026 14:34:59

Walmart Overweight

Walmart
95.15 CHF -3.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Einzelhändlers und hier vor allem das operative Ergebnis seien wohl etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für 2026 habe unter der Konsenserwartung gelegen, entspreche aber seinem erwarteten Wachstum des operativen Ergebnisses von 6 bis 8 Prozent. Die Spanne für das Ergebnis je Aktie habe indes unter seiner Schätzung gelegen. Der Grund seien vor allem Sondereffekte./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 137.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 126.62 		Abst. Kursziel*:
8.20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 128.87 		Abst. Kursziel aktuell:
6.31%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

