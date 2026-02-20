Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9129 0.2%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’996 0.4%  Bitcoin 51’848 1.0%  Dollar 0.7752 0.3%  Öl 71.9 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Sunrise Communications138622040Cembra Money Bank22517316Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Ethereum stärkt Schutzmechanismen: Neues Team gegen Quantenbedrohungen
Newmont-Aktie in Grün: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
Suche...
eToro entdecken
US-Alternative? 20.02.2026 03:45:36

ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom

ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom

Europas ETF-Markt erlebt 2025 einen historischen Aufschwung: Rekordzuflüsse, wachsende Privatanlegerzahlen und attraktive Bewertungen rücken ihn in den Anlegerfokus.

• Europäische ETFs erleben ein historisches Hoch
• Deutschland macht ein Viertel des europäischen ETF-Markts aus
• Europa rückt stärker in den Anlegerfokus

Europäische ETFs mit Rekordzuflüssen

Der europäische ETF-Markt erlebt 2025 einen historischen Aufschwung - allen voran Deutschland, wie Morningstar erklärt. Mit rund 500 Milliarden Euro an ETF-Vermögen zur Jahresmitte vereinen deutsche Anleger inzwischen fast ein Viertel des europäischen ETF-Markts auf sich. Wachstumstreiber waren vor allem Aktien-ETFs, die im Jahr 2025 Nettomittelzuflüsse von 245,6 Milliarden Euro verzeichneten. Besonders gefragt waren zudem globale Standardindizes wie der MSCI World sowie europäische Large-Cap-Aktien. "Privatanleger investieren stark in Aktien-ETFs, insbesondere in breit diversifizierte Produkte. Der MSCI World liegt wenig überraschend ganz vorne. Dazu kommt ein leichter Home Bias, etwa über den DAX", so Patrick Diel von DWS Xtrackers laut Morningstar. "Beliebt sind ausserdem thematische ETFs, etwa zu Künstlicher Intelligenz und Big Data, die inzwischen ein Volumen von rund 6 Milliarden Euro erreicht haben. Ein sehr starker Trend der vergangenen zwei Jahre waren ausserdem Euro-Overnight-ETFs."

Sparpläne, junge Anleger und Einkommensgefälle

Hinter dem Boom steht eine stark wachsende Privatanlegerbasis: Rund 14,1 Millionen Deutsche investieren laut Deutschem Aktieninstitut in Aktien, Fonds oder ETFs - ein Rekordwert.
"Die Menschen in Deutschland haben erkannt, dass für gute Langfristerträge kein Weg an der Aktie vorbeiführt. Wir sehen, dass breit gestreute und kontinuierliche Investments auch mit geringerem Einkommen stattfinden. Aktienanlagen sind in der Mitte der Gesellschaft verankert", erläutert Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.
Die Zahl der jungen Anlegerinnen und Anleger ist 2025 ebenfalls deutlich gestiegen und hat sich seit Mitte der 2010er-Jahre mehr als verdoppelt. Insgesamt 4,9 Millionen Menschen unter 40 Jahren besassen Aktien, Fonds oder ETFs - 1,2 Millionen mehr als noch im Vorjahr und damit verantwortlich für über 60 Prozent des gesamten Zuwachses. Besonders beliebt seien hier Sparpläne, über die inzwischen jeder Zweite unter 40 regelmässig in ETFs oder Fonds investiert.

Auch Frauen beteiligen sich zunehmend am Kapitalmarkt, wie der Bericht des Deutschen Aktieninstituts hervorbringt: Eine Million mehr Anlegerinnen waren 2025 investiert, ein Anstieg um 24 Prozent, während bei Männern ein Zuwachs von 940.000 (plus 12 Prozent) verzeichnet wurde. Regional betrachtet legten ostdeutsche Bundesländer inklusive Berlin überdurchschnittlich stark zu, wodurch sich das West-Ost-Gefälle beim Aktienbesitz leicht verringerte.

Auch politisch wachse die Unterstützung für eine breitere Aktienkultur - insbesondere im Hinblick auf die private Altersvorsorge und die Stärkung der Finanzkultur in Deutschland und Europa: "Der gesellschaftliche Rückenwind für die Aktie ist so stark wie nie. Die geplante Frühstart-Rente kann in Verbindung mit einem Altersvorsorgedepot langfristig zu einem Erfolg werden. Ein steuerlich gefördertes Anlagesparkonto, wie von der EU-Kommission angeregt, wäre ebenso hilfreich. Wir plädieren dafür, Aktien auch in Deutschland zusätzlich in allen drei Säulen der Altersvorsorge stärker zu nutzen. Für all diese Herausforderungen finden sich international erfolgreiche Lösungen. Die Tür steht für den Gesetzgeber weit offen", betont Peucker.

Europa als Alternative zu den USA

Nach Jahren der US-Dominanz rückte Europa nun auch wieder in den Fokus internationaler Anleger, wie extraETF erklärt. Niedrigere Bewertungen, milliardenschwere Investitionsprogramme und eine breitere Branchenstruktur machen den Kontinent zu einer attraktiven Alternative.

Analysten wie Peter Oppenheimer von Goldman Sachs erwarten laut extraETF für die kommenden zehn Jahre sogar leicht höhere Renditen für europäische Aktien als für US-Titel. Zudem stärken umfangreiche Infrastruktur-, Energie- und Verteidigungsprogramme die Wachstumsbasis. Experten sehen darin einen strukturellen Wandel, der Europa langfristig als attraktive Ergänzung oder Alternative zum US-Markt etablieren könnte.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Vorsicht beim MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 beachten
Regionen-ETFs: So funktionieren sie
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar

Bildquelle: Juicy FOTO / Shutterstock.com,Drozd Irina / Shutterstock.com

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
22:58 Streit um Energie: Orban erhöht Druck auf Ukraine
22:20 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
22:16 Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
22:06 Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein
22:00 Trump sieht Festnahme von Ex-Prinz Andrew als 'Schande'
21:38 ROUNDUP: Trump will in '10, 15 Tagen' Deal mit Iran
21:10 ROUNDUP 4/Der Epstein-Skandal im Königreich: Ex-Prinz Andrew abgeführt
21:03 ROUNDUP: Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen
20:59 Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.