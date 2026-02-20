Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.47 Prozent nach oben auf 49’625.97 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.506 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.367 Prozent höher bei 49’576.22 Punkten, nach 49’395.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’158.28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49’712.56 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.203 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48’488.59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der Dow Jones bei 45’752.26 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 44’176.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2.57 Prozent zu. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47’853.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2.56 Prozent auf 210.11 USD), Travelers (+ 1.68 Prozent auf 304.93 USD), Apple (+ 1.54 Prozent auf 264.58 USD), Procter Gamble (+ 1.40 Prozent auf 160.78 USD) und Honeywell (+ 1.33 Prozent auf 243.97 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Johnson Johnson (-1.79 Prozent auf 242.49 USD), Walmart (-1.51 Prozent auf 122.99 USD), Boeing (-0.72 Prozent auf 232.03 USD), Chevron (-0.46 Prozent auf 183.93 USD) und Walt Disney (-0.40 Prozent auf 105.58 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’555’531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch