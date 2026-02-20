Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’702 1.5%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Tesla-Aktie im Blick: Cybertruck-Preis fällt auf 60'000 Dollar - nur befristetes Angebot?
Suche...
eToro entdecken

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 20.02.2026 22:34:11

Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende

Der Dow Jones zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Boeing
181.67 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.47 Prozent nach oben auf 49’625.97 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.506 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.367 Prozent höher bei 49’576.22 Punkten, nach 49’395.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’158.28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49’712.56 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.203 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48’488.59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der Dow Jones bei 45’752.26 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 44’176.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2.57 Prozent zu. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47’853.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2.56 Prozent auf 210.11 USD), Travelers (+ 1.68 Prozent auf 304.93 USD), Apple (+ 1.54 Prozent auf 264.58 USD), Procter Gamble (+ 1.40 Prozent auf 160.78 USD) und Honeywell (+ 1.33 Prozent auf 243.97 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Johnson Johnson (-1.79 Prozent auf 242.49 USD), Walmart (-1.51 Prozent auf 122.99 USD), Boeing (-0.72 Prozent auf 232.03 USD), Chevron (-0.46 Prozent auf 183.93 USD) und Walt Disney (-0.40 Prozent auf 105.58 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’555’531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?