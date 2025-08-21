Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

79.33
CHF
-2.82
CHF
-3.44 %
21.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen und trotz angehobener Jahresumsatzprognose von 130 auf 127 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar seien die Umsätze des Einzelhändlers im zweiten Quartal stark gewesen und in allen Segmenten gesteigert worden, doch die kurzfristige Margendynamik sei durchwachsen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den Gewinnrückgang je Aktie aufgrund von Gegenwind wegen Versicherungsansprüchen./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Kursziel: $ 127.00
$ 127.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 97.96 		Abst. Kursziel*:
29.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 97.95 		Abst. Kursziel aktuell:
29.66%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

