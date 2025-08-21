|Kurse + Charts + Realtime
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen und trotz angehobener Jahresumsatzprognose von 130 auf 127 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar seien die Umsätze des Einzelhändlers im zweiten Quartal stark gewesen und in allen Segmenten gesteigert worden, doch die kurzfristige Margendynamik sei durchwachsen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den Gewinnrückgang je Aktie aufgrund von Gegenwind wegen Versicherungsansprüchen./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 127.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 97.96
|
Abst. Kursziel*:
29.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 97.95
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.66%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
