NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Analyst Steven Shemesh passte sein Bewertungsmodell für den Handelskonzern unter anderem an die jüngsten Branchendaten sowie die Entwicklungen der Treibstoffpreise und Währungsrelationen an. An seiner über der Konsensschätzung liegenden Wachstumsprognose für das US-Geschäft im ersten Quartal halte er fest, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis;