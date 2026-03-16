Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.83 Prozent stärker bei 46’946.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.365 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.281 Prozent auf 46’689.24 Punkte an der Kurstafel, nach 46’558.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 46’707.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47’176.14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der Dow Jones bei 49’500.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der Dow Jones auf 48’114.26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 41’488.19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2.97 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50’512.79 Punkten. Bei 46’494.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2.86 Prozent auf 198.34 USD), Amazon (+ 1.96 Prozent auf 211.74 USD), Boeing (+ 1.71 Prozent auf 213.47 USD), NVIDIA (+ 1.65 Prozent auf 183.22 USD) und Goldman Sachs (+ 1.61 Prozent auf 794.77 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-0.80 Prozent auf 50.97 USD), 3M (-0.67 Prozent auf 149.95 USD), Walt Disney (-0.63 Prozent auf 98.66 USD), American Express (-0.59 Prozent auf 298.20 USD) und Walmart (-0.42 Prozent auf 125.99 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 51’751’478 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch