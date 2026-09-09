WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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09.09.2026 10:02:26
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 79.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.658 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Papiere wären am 08.09.2026 1’165.82 EUR wert, da der Schlussstand 92.10 EUR betrug. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’165.82 EUR entspricht einer Performance von +16.58 Prozent.
Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4.45 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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