MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63.50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 157.480 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13’590.55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.91 Prozent angewachsen.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4.24 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch