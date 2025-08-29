Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'948 0.6%  SPI 16'556 0.4%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'734 0.9%  Euro 0.9332 0.1%  EStoxx50 5'497 1.0%  Gold 3'763 0.4%  Bitcoin 87'249 0.1%  Dollar 0.7984 -0.2%  Öl 69.8 0.2% 
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

61.36
CHF
-0.18
CHF
-0.29 %
29.08.2025
BRXC
26.09.2025 13:39:47

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Der Tenor der Diskussionen mit dem Finanzchef Tobias Ohler sei vorsichtig gewesen, schrieb Sebastian Bray nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Die schwache Nachfrage im Juli, von der nach dem Bericht des zweiten Quartals die Rede gewesen sei, habe sich im August und September offenbar nicht gebessert./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
