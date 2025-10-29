Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE Aktie

62.41
CHF
-1.07
CHF
-1.69 %
12:20:05
BRXC
30.10.2025 10:54:48

WACKER CHEMIE Buy

WACKER CHEMIE
62.41 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Einem besseren operativen Gewinn (Ebitda) stehe ein schwächeres Nettoergebnis entgegen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.55 € 		Abst. Kursziel*:
40.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.26%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse