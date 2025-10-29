WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
62.41CHF
-1.07CHF
-1.69 %
12:20:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 10:54:48
WACKER CHEMIE Buy
WACKER CHEMIE
62.41 CHF -1.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Einem besseren operativen Gewinn (Ebitda) stehe ein schwächeres Nettoergebnis entgegen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.55 €
|
Abst. Kursziel*:
40.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.26%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:54
|Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen (AWP)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
07:26