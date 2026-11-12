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12.11.2026 11:15:23

EQS-News: Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel

Vossloh
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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel

12.11.2026 / 11:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel

Vossloh liefert speziell entwickelte Schwellen für Sydney Metro West

Vossloh hat den Zuschlag für die Lieferung von rund 72.000 speziell entwickelten Schwellen nach Australien erhalten. Auftraggeber ist das australische Infrastrukturunternehmen John Holland; die Lieferung erfolgt im Rahmen des streckenweiten Auftragspakets „Linewide Package“ für das neue Metronetz Sydney Metro West.

Das Projekt Sydney Metro West umfasst eine neue, 24 Kilometer lange unterirdische Metrostrecke, die die Schienenverkehrskapazität zwischen Parramatta und dem zentralen Geschäftsviertel von Sydney verdoppeln wird. Die Eröffnung von Sydney Metro West ist für 2032 vorgesehen.

Die von Vossloh gelieferten Schwellen mit Ummantelung sind für den Einsatz in elastisch gelagerten Gleissystemen ausgelegt.

„In dicht besiedelten Ballungsräumen muss ein leistungsfähiger Schienenverkehr mit einer Minimierung der Auswirkungen auf die Anwohner einhergehen“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „Das Linewide Package von Sydney Metro West ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie moderne Infrastruktur beides erreichen kann.“

Aufgrund der spezifischen technischen Anforderungen des Projekts werden die Schwellen in Frankreich hergestellt und anschliessend nach Australien verschifft. 

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003HAEOUVX3HWX43
EQS News ID: 2433672

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433672  12.11.2026 CET/CEST

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