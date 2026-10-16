Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.42 €
|
Abst. Kursziel*:
3.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.46%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
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