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25.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 44,18 EUR.
Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,18 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,98 EUR aus. Bei 44,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12'869 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei einem Wert von 43,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 22.10.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376.70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 325.90 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2027 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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