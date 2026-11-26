Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:28 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 44,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'353 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2026 auf bis zu 86,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 95,44 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 376.70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 325.90 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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