Das Papier von Vossloh legte um 12:28 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 44,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 45,12 EUR. Bei 44,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 215 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 93,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (42,58 EUR). Abschläge von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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