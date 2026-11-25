|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag höher
Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,62 EUR.
Das Papier von Vossloh legte um 12:28 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 44,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 45,12 EUR. Bei 44,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 215 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 93,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (42,58 EUR). Abschläge von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
16:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag höher (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Vossloh AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen lassen ihre Tagestiefs hinter sich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.