Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.65 €
|
Abst. Kursziel*:
1.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.36%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
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