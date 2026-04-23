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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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23.04.2026
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24.04.2026 06:01:17

Vossloh Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
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